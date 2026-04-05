Carlos Pena Ikhlas Persita Kalah, Puji Lini Pertahanan Persebaya, Solid & Efektif

Minggu, 05 April 2026 – 10:56 WIB
Gelandang Persita Eber Bessa berduel dengan bek Persebaya Risto Mitrevski di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, kemarin malam. Persebaya mengalahkan Persita 1 - 0. Foto: Instagram @persita.official

bali.jpnn.com, SURABAYA - Persita harus mengakui keunggulan tuan rumah Persebaya Surabaya pada laga pekan ke-26 Super League 2025-2026.

Tampil di Stadion Gelora Bung Tomo, Sabtu (4/4) malam, Pendekar Cisadane takluk dengan skor 1-0 melalui gol tunggal dari Francisco Rivera pada menit ke-62.

Pelatih Persita Carlos Pena menilai kemampuan memanfaatkan peluang menjadi pembeda utama saat timnya takluk 0-1 dari Persebaya.

"Kunci kemenangan Persebaya adalah efektivitas mereka dalam memanfaatkan peluang.

Kami sebenarnya juga memiliki beberapa kesempatan, tetapi gagal dikonversi menjadi gol," ujar Carlos Pena dilansir dari Antara.

Mantan pelatih Persija ini blak-blakan memuji lini pertahanan The Green Force yang tampil sangat solid, sehingga menyulitkan anak asuhnya untuk memecah kebuntuan.

Ia menyebut timnya sudah berupaya membongkar pertahanan lawan melalui skema penguasaan bola maupun transisi cepat, tetapi tetap menemui jalan buntu.

Meski kalah, pelatih asal Spanyol tersebut tetap memberikan apresiasi kepada timnya yang mampu menciptakan sejumlah peluang berbahaya.

