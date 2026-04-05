Bernardo Tavares Puas Persebaya Gilas Persita Meski Kalah Bola, Sentil Persija

bali.jpnn.com, SURABAYA - Persebaya mencatatkan statistik kurang mengesankan saat mengalahkan Persita pada laga pekan ke-26 Super League 2025-2026 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Sabtu (4/4) malam.

Meski Persebaya menang tipis 1 – 0 atas Persita berkat gol Francisco Rivera pada menit ke-62, tetapi skuad The Green Force kalah bola dan passing dibandingkan tim tamu, Persita.

Meski demikian, Persebaya Surabaya mencatatkan sembilan tembakan dengan tiga mengarah ke gawang.

Persebaya juga unggul dalam perolehan sepak pojok dengan tiga kali.

Menurut pelatih Persebaya Bernardo Tavares, meski hanya menang satu gol, peluang yang tercipta sebenarnya cukup banyak untuk menambah keunggulan tim.

Saat sudah unggul, Persebaya Surabaya memilih bermain lebih disiplin dengan garis pertahanan lebih dalam.

Strategi ini dilakukan untuk membuka peluang lewat transisi cepat.

“Wajar jika mereka lebih menguasai bola saat kami unggul.