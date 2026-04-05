Tavares Blak-blakan, Ungkap Alasan Bruno Moreira & Ernando Hilang dari Starting XI

bali.jpnn.com, SURABAYA - Persebaya Surabaya sukses memutus tren negatif seusai menumbangkan Persita Tangerang 1-0 pada laga pekan ke-26 Super League 2025-2026 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya Sabtu (4/4) malam.

Kapten kedua Persebaya Francisco Rivera menjadi pahlawan kemenangan lewat golnya ke gawang Igor Rodriguez pada menit ke-62.

Kemenangan ini menjadi pelipur lara bagi skuad Bajol Ijo yang sebelumnya kesulitan meraih poin dalam dua pertandingan terakhir.

Yang menarik, kemenangan itu terjadi saat Persebaya tak memainkan kapten utama Bruno Moreira dan penjaga gawang Ernando Ari.

Gali Freitas yang menjadi langganan starter bahkan baru masuk pada menit-menit akhir pertandingan setelah Persebaya unggul tipis 1 – 0 atas Persita.

Apa yang terjadi? Pelatih Persebaya, Bernardo Tavares, mengungkapkan skuadnya harus tampil dengan banyak penyesuaian akibat kondisi fisik pemain yang belum ideal.

Yang membuat Bernardo Tavares senang, Persebaya Surabaya tetap mampu menunjukkan mentalitas kuat.

Bernardo Tavares menilai anak asuhnya tampil lebih fokus sejak awal bahkan saat sesi pemanasan.