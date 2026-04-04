Milomir Seslija Puas Persis Tahan Imbang PSM, Klaim Cuaca Jadi Kendala

bali.jpnn.com, PAREPARE - Persis Solo berhasil mencuri satu poin penting saat bertandang ke kandang PSM Makassar, Stadion BJ Habibie, Pare-pare pada laga pekan ke-26 Super League 2025-2026, Sabtu (4/4).

Kedua kesebelasan yang bermain dengan intensitas tinggi sejak menit awal pertandingan mengakhiri laga dengan skor imbang 1 – 1.

Pada babak pertama, Laskar Sambernyawa sempat tertinggal lebih dulu melalui sundulan bek tengah PSM Makassar Yuran Fernandes di menit ke-18.

Persis Solo baru menyamakan kedudukan di paruh kedua, tepatnya pada menit ke-65, berkat aksi solo run apik dari Roman Paparyga.

Pelatih Persis Solo Milomir Seslija mengaku cukup puas dengan hasil imbang yang diraih Laskar Sambernyawa.

Meski tidak membawa pulang poin penuh, Milomir Seslija bersyukur mampu terhindar dari kekalahan di laga tandang tersebut.

Milo, sapaan akrabnya menilai pertandingan berjalan sengit sesuai prediksinya.

Ia menyoroti tantangan berat bermain di Parepare, mulai dari faktor cuaca hingga kelelahan fisik akibat perjalanan jauh.