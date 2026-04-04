Persebaya Kalah Bola & Passing, tetapi Banyak Cetak Peluang & Lini Pertahanan Solid

bali.jpnn.com, SURABAYA - Persebaya mencatatkan statistik kurang mengesankan saat mengalahkan Persita pada laga pekan ke-26 Super League 2025-2026 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Sabtu (4/4) malam.

Meski Persebaya menang tipis 1 – 0 atas Persita berkat gol Francisco Rivera pada menit ke-62, tetapi skuad The Green Force kalah bola dan passing dibandingkan tim tamu, Persita.

Dilansir dari laman Liga1Match, penguasaan bola Persebaya hanya 49 persen, sementara Persita mencapai 51 persen.

Sepanjang laga, skuad Bajol Ijo menghasilkan 421 kali operan, tetapi hanya 329 yang berhasil dengan akurasi hanya 78 persen.

Bandingkan dengan pemain Persita yang hanya menghasilkan 419 kali operan, tetapi 349 diantaranya berhasil dengan akurasi mencapai 83 persen.

Dari sisi shots on target, kedua kesebelasan sama-sama mencetak tujuh kali peluang.

Namun, Persebaya lebih baik memanfaatkan peluang setelah tiga tembakan pemainnya mengarah ke gawang Persita, sementara Laskar Cisadane hanya sekali.

Meski kalah bola dan passing, sepanjang pertandingan, pemain Persebaya mencetak lima kali chance created, sementara pemain Malut United hanya dua kali.