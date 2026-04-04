Gol Rivera Bawa Persebaya Gilas Persita 1 – 0, Papan Atas Klasemen Panas

bali.jpnn.com, SURABAYA - Persebaya akhirnya kembali ke jalur kemenangan saat menjamu Persita Tangerang pada laga pekan ke-26 Super League 2025-2026 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Sabtu (4/4) malam.

Bermain dengan intensitas tinggi sejak menit awal pertandingan, Persebaya berhasil membungkam Persita dengan skor tipis 1 – 0.

Pada leg pertama yang berlangsung di Stadion Indomilk Arena, Tangerang, 25 Agustus 2025 silam, Persebaya juga mengalahkan Persita dengan skor yang sama.

Gol kemenangan Persebaya dicetak sang kapten Francisco Rivera pada menit ke-62.

Kedua tim sama-sama berupaya menekan sejak awal laga, tetapi belum mampu memecah kebuntuan hingga turun minum.

Bajol Ijo langsung memberikan tekanan sejak menit pertama.

Serangan cepat yang dibangun lini depan Persebaya sempat membuat barisan pertahanan Persita bekerja keras mengamankan wilayahnya.

Tekanan kembali hadir pada menit kelima. Pedro Matos dengan cerdik merebut bola dari penguasaan pemain Persita.