Live Streaming, Prediksi & Susunan Pemain Persebaya vs Persita: Duel Seru di GBT

bali.jpnn.com, SURABAYA - Duel big match terakhir pekan ke-26 Super League 2025-2026 kembali tersaji Sabtu (4/4) malam ini di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya.

Tuan rumah Persebaya dijadwalkan menantang tim tamu Persita Tangerang pada pukul 19.00 WITA atau 20.O0 WIB.

Laga ini menjadi penentu nasib kedua kesebelasan di papan klasemen Super League 2025-2026.

Bagi Anda yang tidak bisa datang ke Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, tak perlu khawatir.

Anda bisa menyaksikan laga secara live di Indosiar dan Vidio.

Pada leg pertama yang berlangsung di Stadion Indomilk Arena, Tangerang, pada 16 Agustus 2025, Persebaya berhasil mengalahkan tuan rumah Persita dengan skor 1 – 0.

Secara statistik, Persebaya jauh lebih unggul saat bertemu Persita.

Dari sembilan pertemuan terakhir, tim berjuluk Bajol Ijo tersebut sukses mengoleksi enam kemenangan dan tiga hasil imbang tanpa pernah sekalipun menelan kekalahan.