PSM Gagal Menang di BJ Habibie, Persis Menjauh dari Zona Degradasi

bali.jpnn.com, PAREPARE - Ambisi PSM Makassar mencuri tiga poin saat menjamu Persis Solo pada laga pekan ke-26 Super League 2025-2026 di Stadion BJ Habibie, Pare-pare, Sabtu (4/4) sore gagal.

Bermain dengan intensitas tinggi sejak menit awal laga, kedua kesebelasan bermain imbang dengan skor akhir 1 – 1.

PSM Makassar mencetak gol terlebih dahulu melalui bek tengah Yuran Fernandes menit ke-18.

Namun, kemenangan di depan mata itu sirna setelah penyerang Persis Ramon Paparyha mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-66.

Meski bertindak sebagai tim tamu, Persis mengawali laga dengan bermain lebih agresif.

Mereka beberapa kali melancarkan serangan yang mengancam gawang Hilmansyah.

Namun, PSM Makassar berhasil mencetak gol melalui tandukan Yuran Fernandes menit ke-18 memanfaatkan umpan sepak pojok Victor Luiz yang tidak mampu digagalkan kiper Persis, Muhammad Riyaandi.

Persis Solo pun langsung merespons dengan melancarkan serangan ke gawang PSM Makassar melalui Ramon Paparyha, tetapi sayang tidak berbuah gol hingga babak pertama berakhir.