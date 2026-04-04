JPNN.com

PSM Gagal Menang di BJ Habibie, Persis Menjauh dari Zona Degradasi

Sabtu, 04 April 2026 – 17:53 WIB
Bek tengah PSM Makassar Yuran Fernandes menyundul bola ke gawang Persis Solo yang dikawal Muhammad Riyandi saat kedua kesebelasan bentrok di Stadion BJ Habibie, Pare-pare, Sabtu (4/4). Kedua kesebelasan mengakhiri laga dengan skor 1 - 1. Foto: Instagram @psmmakassar

bali.jpnn.com, PAREPARE - Ambisi PSM Makassar mencuri tiga poin saat menjamu Persis Solo pada laga pekan ke-26 Super League 2025-2026 di Stadion BJ Habibie, Pare-pare, Sabtu (4/4) sore gagal.

Bermain dengan intensitas tinggi sejak menit awal laga, kedua kesebelasan bermain imbang dengan skor akhir 1 – 1.

PSM Makassar mencetak gol terlebih dahulu melalui bek tengah Yuran Fernandes menit ke-18.

Baca Juga:

Namun, kemenangan di depan mata itu sirna setelah penyerang Persis Ramon Paparyha mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-66.

Meski bertindak sebagai tim tamu, Persis mengawali laga dengan bermain lebih agresif.

Mereka beberapa kali melancarkan serangan yang mengancam gawang Hilmansyah.

Baca Juga:

Namun, PSM Makassar berhasil mencetak gol melalui tandukan Yuran Fernandes menit ke-18 memanfaatkan umpan sepak pojok Victor Luiz yang tidak mampu digagalkan kiper Persis, Muhammad Riyaandi.

Persis Solo pun langsung merespons dengan melancarkan serangan ke gawang PSM Makassar melalui Ramon Paparyha, tetapi sayang tidak berbuah gol hingga babak pertama berakhir.

Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   PSM psm makassar Persis persis solo PSM vs Persis PSM Makassar vs Persis Stadion BJ Habibie Zona Degradasi Super League 2025-2026 Klasemen Super League 2025-2026

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Klasemen Super League Setelah Borneo FC Gilas MU: Persija Tersungkur, Persib di Puncak - JPNN.com Bali

    Klasemen Super League Setelah Borneo FC Gilas MU: Persija Tersungkur, Persib di Puncak

  2. Bali United vs PSBS Biak: Thijmen Goppel Usung Misi Tiga Poin di Stadion Dipta - JPNN.com Bali

    Bali United vs PSBS Biak: Thijmen Goppel Usung Misi Tiga Poin di Stadion Dipta

  3. Bali United Rugi Besar, Menjamu PSBS Tanpa Penonton, Johnny Jansen Buka Suara - JPNN.com Bali

    Bali United Rugi Besar, Menjamu PSBS Tanpa Penonton, Johnny Jansen Buka Suara

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU