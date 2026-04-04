JPNN.com

PSSI Angkat Bicara Status Pemain Diaspora di Eredivisie, Sumardji Klaim Klir

Sabtu, 04 April 2026 – 17:10 WIB
Pemain Timnas Indonesia, Ragnar Oratmangoen, Witan Sulaiman, Nathan Tjoe-A-On, Justin Hubner dan Jay Idzes. PSSI klaim masalah pemain Diaspora di Eredivisie klir. Foto: PSSI

bali.jpnn.com, JAKARTA - PSSI menegaskan bahwa seluruh proses naturalisasi pemain keturunan telah sah dan sesuai dengan regulasi yang berlaku di Indonesia.

Pernyataan ini menanggapi isu yang beredar mengenai status beberapa pemain diaspora yang merumput di Liga Belanda (Eredivisie).

Ketua Badan Tim Nasional (BTN) Sumardji menyatakan bahwa seluruh pemain Timnas Indonesia di Eredivisie telah melalui prosedur hukum yang benar.

Baca Juga:

Menurut Sumardji, keputusan mereka membela skuad Garuda adalah murni bentuk kecintaan terhadap Tanah Air.

"Seluruh pemain keturunan yang membela Timnas Indonesia, termasuk Dean James, Justin Hubner, dan Nathan Tjoe-A-On, telah resmi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI).

Kami pastikan tidak ada kendala hukum apa pun," kata Sumardji dilansir dari laman PSSI.

Baca Juga:

Sumardji menambahkan bahwa meskipun para pemain tersebut lahir dan besar di luar negeri, komitmen mereka menjadi WNI adalah bukti nyata pengabdian kepada Indonesia.

“Mereka banyak yang lahir, besar, hidup dan memiliki keluarga di luar Indonesia.

Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   PSSI Timnas Indonesia pemain diaspora Ketua BTN Sumardji Dean James Nathan Tjoe-A-On Justin Hubner

