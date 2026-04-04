PSSI Angkat Bicara Status Pemain Diaspora di Eredivisie, Sumardji Klaim Klir

bali.jpnn.com, JAKARTA - PSSI menegaskan bahwa seluruh proses naturalisasi pemain keturunan telah sah dan sesuai dengan regulasi yang berlaku di Indonesia.

Pernyataan ini menanggapi isu yang beredar mengenai status beberapa pemain diaspora yang merumput di Liga Belanda (Eredivisie).

Ketua Badan Tim Nasional (BTN) Sumardji menyatakan bahwa seluruh pemain Timnas Indonesia di Eredivisie telah melalui prosedur hukum yang benar.

Menurut Sumardji, keputusan mereka membela skuad Garuda adalah murni bentuk kecintaan terhadap Tanah Air.

"Seluruh pemain keturunan yang membela Timnas Indonesia, termasuk Dean James, Justin Hubner, dan Nathan Tjoe-A-On, telah resmi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI).

Kami pastikan tidak ada kendala hukum apa pun," kata Sumardji dilansir dari laman PSSI.

Sumardji menambahkan bahwa meskipun para pemain tersebut lahir dan besar di luar negeri, komitmen mereka menjadi WNI adalah bukti nyata pengabdian kepada Indonesia.

“Mereka banyak yang lahir, besar, hidup dan memiliki keluarga di luar Indonesia.