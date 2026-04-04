Hendri Susilo Puas Curi Poin dari Arema FC, Sentil Kendala Stamina Pemain

bali.jpnn.com, MALANG - Masalah stamina menjadi penghambat Malut United mengalahkan tuan rumah Arema FC pada laga pekan ke-26 Super League 2025-2026 di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jumat (3/4) kemarin.

Pelatih Hendri Susilo mengatakan penurunan kebugaran menjadi alasan Malut United hanya mampu bermain imbang 1-1.

"Memasuki menit 60-an, stamina anak-anak mulai kedodoran," kata Hendri Susilo dilansir dari Antara.

Situasi ini memaksa Hendri Susilo mengubah strategi dengan menghindari permainan terbuka demi menjaga keseimbangan tim.

Menurut Hendri Susilo, jeda pertandingan selama hampir satu bulan berdampak buruk pada kondisi fisik pemain yang tidak lagi berada di level kompetitif.

Alhasil, instruksi untuk bermain lebih defensif menjadi pilihan utama demi mengamankan poin di laga tersebut.

Meski bermain defensif, secara statistik Malut United bermain lebih agresif dibandingkan tuan rumah Arema FC.

Malut United mendominasi penguasaan bola, passing hingga menciptakan banyak peluang di depan gawang Arema FC, walau di beberapa lini masih didominasi tuan rumah.