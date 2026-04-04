JPNN.com Bali Sport Hendri Susilo Puas Curi Poin dari Arema FC, Sentil Kendala Stamina Pemain

Hendri Susilo Puas Curi Poin dari Arema FC, Sentil Kendala Stamina Pemain

Sabtu, 04 April 2026 – 09:10 WIB
Hendri Susilo Puas Curi Poin dari Arema FC, Sentil Kendala Stamina Pemain - JPNN.com Bali
Penyerang Malut United David da Silva merayakan golnya ke gawang Arema FC di Stadion Kanjuruhan, Malang, kemarin. Malut United bermain imbang 1 - 1 kontra Arema FC. Foto: Instagram @aremafcofficial

bali.jpnn.com, MALANG - Masalah stamina menjadi penghambat Malut United mengalahkan tuan rumah Arema FC pada laga pekan ke-26 Super League 2025-2026 di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jumat (3/4) kemarin.

Pelatih Hendri Susilo mengatakan penurunan kebugaran menjadi alasan Malut United hanya mampu bermain imbang 1-1.

"Memasuki menit 60-an, stamina anak-anak mulai kedodoran," kata Hendri Susilo dilansir dari Antara.

Situasi ini memaksa Hendri Susilo mengubah strategi dengan menghindari permainan terbuka demi menjaga keseimbangan tim.

Menurut Hendri Susilo, jeda pertandingan selama hampir satu bulan berdampak buruk pada kondisi fisik pemain yang tidak lagi berada di level kompetitif.

Alhasil, instruksi untuk bermain lebih defensif menjadi pilihan utama demi mengamankan poin di laga tersebut.

Meski bermain defensif, secara statistik Malut United bermain lebih agresif dibandingkan tuan rumah Arema FC.

Malut United mendominasi penguasaan bola, passing hingga menciptakan banyak peluang di depan gawang Arema FC, walau di beberapa lini masih didominasi tuan rumah.

Pelatih Hendri Susilo mengatakan penurunan kebugaran menjadi alasan Malut United hanya mampu bermain imbang 1-1 kontra tuan rumah Arema FC
