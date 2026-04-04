Marcos Santos Bongkar Strategi Arema FC Redam Malut United, Cerdas & Berkelas

bali.jpnn.com, MALANG - Duel sengit antara Arema FC menjamu Malut United pada pekan ke-26 Super League 2025-2026 berakhir tanpa pemenang.

Skuad Singo Edan harus puas mengamankan satu poin setelah bermain imbang 1-1 kontra tim kuat Malut United dalam laga yang digelar di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jumat (3/4/2026) sore.

Gol Arema FC dicetak Hansamu Yama pada menit ke-26, sementara gol balasan Malut United dicetak sang striker David da Silva melalui titik putih menit ke-42.

Menurut pelatih Arema FC Marcos Santos, strategi low block menjadi kunci keberhasilan skuad Singo Edan menahan imbang Malut United 1-1.

Strategi menumpuk pemain di area pertahanan ini terpaksa diambil menyusul absennya sejumlah pilar utama Arema FC.

"Kami meminta tim untuk bermain lebih menunggu," ujar Marcos Santos dilansir dari Antara.

Arema FC tak bisa diperkuat sejumlah pemain asing karena beberapa faktor.

Tiga pemain asing andalan—Dalberto Luan, Pablo Oliveira, dan Matheus Balde—absen akibat sanksi kartu merah.