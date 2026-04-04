JPNN.com

Marcos Santos Bongkar Strategi Arema FC Redam Malut United, Cerdas & Berkelas

Sabtu, 04 April 2026 – 08:38 WIB
Bek kiri Malut United Yance Sayuri berduel dengan pemain Arema FC Rio Fahmi di Stadion Kanjuruhan, Malang, kemarin (3/4). Kedua kesebelasan mengakhiri pertandingan dengan skor 1 - 1. Foto: Instagram @malutunitedfc

bali.jpnn.com, MALANG - Duel sengit antara Arema FC menjamu Malut United pada pekan ke-26 Super League 2025-2026 berakhir tanpa pemenang.

Skuad Singo Edan harus puas mengamankan satu poin setelah bermain imbang 1-1 kontra tim kuat Malut United dalam laga yang digelar di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jumat (3/4/2026) sore.

Gol Arema FC dicetak Hansamu Yama pada menit ke-26, sementara gol balasan Malut United dicetak sang striker David da Silva melalui titik putih menit ke-42.

Menurut pelatih Arema FC Marcos Santos, strategi low block menjadi kunci keberhasilan skuad Singo Edan menahan imbang Malut United 1-1.

Strategi menumpuk pemain di area pertahanan ini terpaksa diambil menyusul absennya sejumlah pilar utama Arema FC.

"Kami meminta tim untuk bermain lebih menunggu," ujar Marcos Santos dilansir dari Antara.

Arema FC tak bisa diperkuat sejumlah pemain asing karena beberapa faktor.

Tiga pemain asing andalan—Dalberto Luan, Pablo Oliveira, dan Matheus Balde—absen akibat sanksi kartu merah.

Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Marcos Santos arema fc Malut United Singo Edan Arema FC vs Malut United Stadion Kanjuruhan Super League 2025-2026 Klasemen Super League 2025-2026

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU