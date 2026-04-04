Klasemen Super League Setelah DU Bungkam PSIM: Arema FC & Malut United Tertahan

bali.jpnn.com, DENPASAR - Klasemen Super League 2025-2026 bergerak dinamis setelah dua laga pekan ke-26 bergulir di dua tempat berbeda kemarin.

Arema FC menantang Malut United di Stadion Kanjuruhan, sementara tuan rumah Dewa United (DU) melawan PSIM Yogyakarta di Banten International Stadium.

Di laga terakhir, Dewa United sukses mengalahkan PSIM Yogyakarta dengan skor tipis 1 – 0.

Gol tunggal Banten Warriors dicetak striker Alex Martins pada menit ke-62 melalui titik putih.

Kemenangan tipis ini mengatrol posisi Dewa United di papan klasemen Super League 2025-2026.

Egy Maulana Vikri dan kolega kini menempati peringkat kesembilan dengan 37 poin, hasil dari meraih 11 kemenangan, empat kali seri dan 11 kali kalah.

PSIM Yogyakarta yang tak kunjung menang dalam tiga laga terakhir tertahan di peringkat kedelapan dengan 38 poin, hasil dari meraih sembilan kemenangan, 11 kali seri dan enam kali kali menang.

Di Stadion Kanjuruhan, Malang, tuan rumah Arema FC dipaksa bermain imbang oleh tim tamu Malut United.