Anomali Arema FC saat Tahan Imbang Malut United, Kalah Statistik, tetapi Efektif

Jumat, 03 April 2026 – 19:09 WIB
Pemain Arema FC berduel dengan pemain Malut United di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jumat (3/4) sore. Kedua kesebelasan bermain imbang 1 - 1. Foto: Instagram @aremafcofficial

bali.jpnn.com, MALANG - Arema FC gagal memetik poin sempurna saat menjamu tim kuat Malut United pada laga pekan ke-26 Super League 2025-2026 di Stadion Kanjuruhan Malang, Jumat (3/4) sore.

Dalam pertandingan yang berlangsung dengan intensitas tinggi sejak menit awal laga, kedua tim berbagi poin 1 – 1.

Gol Arema FC dicetak Hansamu Yama pada menit ke-26, sementara gol balasan Malut United dicetak sang striker David da Silva melalui titik putih menit ke-42.

Yang menarik, hasil imbang ini diperoleh Arema FC saat memainkan laga negatif, lebih banyak bertahan dibandingkan tim tamu.

Buktinya, sepanjang laga penguasaan bola Arema FC hanya 36 persen, sementara Malut United yang bermain agresif mencapai 64 persen.

Meski kalah bola, tetapi pemain Arema FC berhasil melepaskan 13 kali shots on target, dua di antaranya tepat sasaran, sementara pemain Malut United melepaskan 12 kali shots on target, enam di antaranya tepat sasaran.

Buntut kalah bola, passing pemain Arema FC di bawah rata-rata.

Sepanjang laga, pemain Arema FC hanya mencetak 307 kali operan, 249 di antaranya berhasil dengan akurasi mencapai 81 persen.

