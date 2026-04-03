Hasil Super League 2025-2026: Arema FC Tahan Imbang Tim Kuat Malut United 1 – 1

bali.jpnn.com, MALANG - Duel sengit antara Arema FC menjamu Malut United pada pekan ke-26 Super League 2025-2026 berakhir tanpa pemenang.

Skuad Singo Edan harus puas mengamankan satu poin setelah bermain imbang 1-1 kontra tim kuat Malut United dalam laga yang digelar di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jumat (3/4/2026) sore.

Gol Arema FC dicetak Hansamu Yama pada menit ke-26, sementara gol balasan Malut United dicetak sang striker David da Silva melalui titik putih menit ke-42.

Sejak peluit babak pertama dibunyikan pukul 15.30 WIB, kedua tim langsung tampil menekan.

Hasilnya, kedua kesebelasan sukses saling berbalas gol sebelum turun minum.

Petaka datang pada menit ke-26 ketika Arema FC mendapat hadiah sepak pojok.

Gustavo Franca yang mengambil tendangan berhasil mengarahkan bola ke gawang, lalu disambut mantan rekan setimnya di Persija, Hansamu Yama.

Dengan teknik sundulan, bola tersebut diarahkan ke gawang Malut United dan tak bisa digagalkan kiper Angga Saputra.