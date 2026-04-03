Persis Menelan Pil Pahit Menjelang Kontra PSM, Banding Sanksi Komdis PSSI Ditolak

bali.jpnn.com, SOLO - Persis Solo menelan pil pahit menjelang laga pekan ke-26 Super League 2025-2026 kontra tuan rumah PSM Makassar di Stadion BJ Habibie- Pare-pare, Sabtu (4/4) besok.

Pasalnya, upaya Persis Solo mendapat keringanan hukuman atas sanksi yang dijatuhkan Komdis PSSI pada 11 Maret 2026 seusai laga kontra Persijap Jepara gagal total.

Upaya banding yang diajukan Persis Solo pada 13 Maret 2026 lalu ditolak Komite Banding PSSI untuk seluruhnya.

“Komite Banding PSSI memutuskan menolak permohonan banding yang diajukan oleh Persis Solo untuk seluruhnya.

Komite Banding menguatkan Putusan Komite Disiplin PSSI Nomor: 200/L1/SK/KD-PSSI/III/2026 tanggal 11 Maret 2026, dengan perbaikan sepanjang mengenai norma yang dinyatakan terbukti, jenis sanksi disiplin, dan berat ringannya sanksi disiplin yang dijatuhkan,” tulis Komite Banding PSSI dalam putusannya yang diterima manajemen Persis Solo.

Komite Banding dalam putusannya menyatakan Persis terbukti secara sah melakukan pelanggaran disiplin tanggung jawab terhadap tingkah laku buruk penonton sebagaimana diatur di Pasal 70 ayat (1) jo ayat (3) jo lampiran 1 nomor 5 Kode Disiplin PSSI Tahun 2025.

Oleh karena itu, menjatuhkan sanksi disiplin kepada Persis berupa larangan menggelar pertandingan dengan penonton sebanyak dua laga saat menjadi tuan rumah.

“Keputusan ini diterbitkan dan berlaku pada pertandingan terdekat dan dilanjutkan penutupan sebagian stadion, yaitu tribune utara dan tribun selatan sebanyak kali pertandingan saat menjadi tuan rumah dengan penonton tanpa memakai jersi tim,” tulisnya.