Marcos Santos Keder Kekuatan Malut United, Sentil Trio Penyerang Laskar Kie Raha

MALANG - Pelatih Marcos Santos sepertinya keder menjelang duel penting Arema FC pada laga pekan ke-26 Super League 2025-2026 kontra Malut United di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jumat (3/4) besok.

Meski secara head to head maupun statistik cenderung berimbang, tetapi Malut United memiliki trio penyerang haus gol.

Yang menarik ketiga penyerang Laskar Kie Raha adalah mantan pemain Persib Bandung, David da Silva, Ciro Alves dan Tyronne del Pino.

Musim ini, ketiganya total mengoleksi 34 gol dan menjadikan Malut United sebagai tim tersubur di kompetisi Super League.

David da Silva saat ini memimpin top skor Super League 2025-2026 dengan 15 gol, disusul Ciro dengan 10 gol, dan Tyronne del Pino dengan sembilan gol.

Koleksi gol trio ini menjadi pilar utama produktivitas Malut United yang secara keseluruhan telah mengemas 51 gol dari 25 laga.

Statistik menunjukkan bahwa kontribusi ketiga pemain ini mencapai 66,6 persen dari total gol yang dihasilkan tim tersebut sejauh ini.

“Ketiganya hampir mencetak total 40 gol.