Ivar Jenner Incar Menit Bermain di Dewa United Sebelum ke Eropa, Berkelas

bali.jpnn.com, BANTEN - Gelandang anyar Dewa United sekaligus Timnas Indonesia Ivar Jenner mengaku menikmati babak baru kariernya di Indonesia.

Dua bulan berseragam Banten Warrior, Ivar Jenner tidak hanya mencicipi atmosfer liga domestik, tetapi juga telah merasakan persaingan di level kontinental melalui AFC Challenge League.

Laga paling dekat, Ivar Jenner diproyeksikan tampil membantu Dewa United menjamu PSIM Yogyakarta pada laga pekan ke-26 Super League 2025-2026, Jumat (3/4) besok.

"Bagi saya, yang terpenting sekarang adalah menit bermain.

Itulah alasan saya mengambil langkah ini agar bisa bermain di tim utama," ujar Ivar Jenner dilansir dari laman I.League.

Ivar Jenner telah mencatatkan waktu bermain yang signifikan, tercatat sekitar 576 menit permainan selama di Dewa United.

Statistik juga menunjukkan umpan berhasil mencapai 85,9 persen dari total 231 kali umpan berhasil selama bersama Dewa United.

Ivar Jenner juga dikenal memiliki kemampuan mengatur tempo, terlibat dalam 384 sentuhan dan memiliki tingkat keberhasilan duel sebesar 46,8 persen.