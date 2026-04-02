JPNN.com

Ivar Jenner Incar Menit Bermain di Dewa United Sebelum ke Eropa, Berkelas

Kamis, 02 April 2026 – 20:36 WIB
Gelandang Dewa United Ivar Jenner mengincar menit bermain sebelum kembali ke Eropa.

bali.jpnn.com, BANTEN - Gelandang anyar Dewa United sekaligus Timnas Indonesia Ivar Jenner mengaku menikmati babak baru kariernya di Indonesia.

Dua bulan berseragam Banten Warrior, Ivar Jenner tidak hanya mencicipi atmosfer liga domestik, tetapi juga telah merasakan persaingan di level kontinental melalui AFC Challenge League.

Laga paling dekat, Ivar Jenner diproyeksikan tampil membantu Dewa United menjamu PSIM Yogyakarta pada laga pekan ke-26 Super League 2025-2026, Jumat (3/4) besok.

Baca Juga:

"Bagi saya, yang terpenting sekarang adalah menit bermain.

Itulah alasan saya mengambil langkah ini agar bisa bermain di tim utama," ujar Ivar Jenner dilansir dari laman I.League.

Ivar Jenner telah mencatatkan waktu bermain yang signifikan, tercatat sekitar 576 menit permainan selama di Dewa United.

Baca Juga:

Statistik juga menunjukkan umpan berhasil mencapai 85,9 persen dari total 231 kali umpan berhasil selama bersama Dewa United.

Ivar Jenner juga dikenal memiliki kemampuan mengatur tempo, terlibat dalam 384 sentuhan dan memiliki tingkat keberhasilan duel sebesar 46,8 persen.

Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Ivar Jenner Dewa United PSIM Yogyakarta Eropa Dewa United vs PSIM Yogyakarta Super League 2025-2026 Timnas Indonesia menit bermain

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Klasemen Super League Setelah Borneo FC Gilas MU: Persija Tersungkur, Persib di Puncak - JPNN.com Bali

    Klasemen Super League Setelah Borneo FC Gilas MU: Persija Tersungkur, Persib di Puncak

  2. Bali United vs PSBS Biak: Thijmen Goppel Usung Misi Tiga Poin di Stadion Dipta - JPNN.com Bali

    Bali United vs PSBS Biak: Thijmen Goppel Usung Misi Tiga Poin di Stadion Dipta

  3. Bali United Rugi Besar, Menjamu PSBS Tanpa Penonton, Johnny Jansen Buka Suara - JPNN.com Bali

    Bali United Rugi Besar, Menjamu PSBS Tanpa Penonton, Johnny Jansen Buka Suara

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU