JPNN.com Bali Sport Mauro Zijlstra Susul Emaxwell Souza Absen Kontra BFC, Terancam Menepi 1-2 Bulan

Mauro Zijlstra Susul Emaxwell Souza Absen Kontra BFC, Terancam Menepi 1-2 Bulan

Kamis, 02 April 2026 – 20:20 WIB
Mauro Zijlstra Susul Emaxwell Souza Absen Kontra BFC, Terancam Menepi 1-2 Bulan - JPNN.com Bali
Penyerang muda Persija Mauro Zijlstra terpaksa menepi akibat cedera seusai membela Timnas Indonesia di FIFA Series 2026. Foto; Persija

bali.jpnn.com, JAKARTA - Persija Jakarta bermasalah menjelang laga pekan ke-26 Super League 2025-2026 kontra tuan rumah Bhayangkara FC (BFC) di Stadion Pemuda, Lampung, Minggu (5/4) mendatang.

Skuad Macan Kemayoran dipastikan tampil pincang karena absennya sejumlah pilar utama tim.

Selain Emaxwell Souza yang terpaksa menepi akibat akumulasi kartu, tiga pemain lainnya masih dalam tahap pemulihan cedera.

Dua pemain lainnya adalah striker asal Maroko, Alaaeddine Ajaraie, yang dalam tahap pemulihan cedera hamstring dan Hanif Sjahbandi karena cedera lutut.

Kabar kurang sedap juga datang dari penyerang muda, Mauro Zijlstra.

Meski baru saja bersinar bersama Timnas Indonesia di ajang FIFA Series 2026—termasuk mencetak gol ke gawang St. Kitts and Nevis—Mauro Zijlstra harus kembali ke klub dengan oleh-oleh cedera.

Dokter tim Persija dr. Muhammad Andeansah memastikan cedera Mauro Zijlstra yang muncul setelah laga kontra St. Kitts and Nevis merupakan kambuhan dari kondisi sebelumnya.

Sebelum FIFA Series 2026, Mauro Zijlstra mengalami cedera di bagian pangkal paha, area yang sama yang membuatnya absen dalam dua laga terakhir Persija kontra Borneo FC dan Dewa United.

Meski baru saja bersinar bersama Timnas Indonesia di ajang FIFA Series 2026, penyerang Persija Mauro Zijlstra harus kembali ke klub dengan oleh-oleh cedera.
Mauro Zijlstra Emaxwell Souza Persija Bhayangkara FC Bhayangkara FC vs Persija cedera FIFA Series 2026 Timnas Indonesia Timnas St. Kitts and Nevis Super League 2025-2026

