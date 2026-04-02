Rumor Bruno Moreira Hengkang Akhir April 2026 Menguat, Bonek Menyayangkan

bali.jpnn.com, SURABAYA - Kabar tak sedap datang dari Persebaya menjelang laga pekan ke-26 Super League 2026-2026 kontra Persita Tangerang di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Sabtu (4/4) lusa.

Kali ini bukan tentang persiapan Persebaya menghadapi Persita, tetapi dari sang kapten, Bruno Moreira Soares.

Berdasar kabar yang diunggah akun suporter @persebayafans27, Bruno Moreira gagal mencapai kesepakatan dengan manajemen untuk musim depan.

Itu artinya, Bruno Moreira akan meninggalkan Persebaya setelah kompetisi Super League 2025-2026 berakhir.

Dilansir dari laman Transfermarkt, kontrak penyerang sayap 26 tahun yang memiliki market value Rp 6,95 miliar ini akan berakhir 30 April 2026, atau hampir sebulan sebelum kompetisi berakhir.

Berdasar jadwal yang dirilis I.League, kompetisi musim ini berakhir pada 23 Mei 2026 mendatang.

“Obrigado, Bruno! Bruno resmi akan meninggalkan Persebaya akhir April ini.

Kontrak Bruno berakhir 30 April 2026. Terima kasih Bruno, sukses selalu di klub barumu,” tulis akun Persebayafans27.