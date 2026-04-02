Izin Turun, Persik Siap Jamu Persijap di Brawijaya, Persikmania Gas!

bali.jpnn.com, KEDIRI - Laga pekan ke-26 Super League 2025-2026 yang mempertemukan Persik kontra Persijap Jepara, Senin (6/4) mendatang dipastikan bakal digelar di Stadion Brawijaya, Kota Kediri.

Hal ini dipastikan setelah Panitia Pelaksana (Panpel) Persik mengantongi izin resmi dari aparat kepolisian setempat.

Kehadiran Persikmania di kandang sendiri diharapkan menjadi suntikan motivasi tambahan bagi skuad Macan Putih untuk mengamankan poin penuh.

Ketua Panpel Persik Kediri Tri Widodo mengonfirmasi kabar baik tersebut usai melakukan koordinasi intensif dengan pihak keamanan.

"Alhamdulillah, kami baru saja menyelesaikan rapat koordinasi.

Hasilnya, perizinan dari berbagai pihak, termasuk Polres Kediri Kota, sudah kami kantongi," ujar Tri Widodo dilansir dari laman Persik.

Tri Widodo menyebut untuk kuota penonton berjumlah 5.000 orang. Hal ini mengacu dengan ketentuan regulasi.

"Sedangkan tiket terbagi menjadi tiga kelas.