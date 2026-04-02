Arema FC Merugi, Enam Legiun Asing Absen, Kontrak Pemain Lokal Jadi Pertaruhan

Kamis, 02 April 2026 – 09:25 WIB
Pelatih Arema FC Marcos Santos memimpin latihan skuad Singo Edan menjelang laga kontra Malut United. Arema FC kehilangan enam pemain asing pada laga penting ini. Foto: Instagram @aremafcofficial

bali.jpnn.com, MALANG - Arema FC rugi besar menjelang laga pekan ke-26 Super League 2025-2026 kontra Malut United di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jumat (3/4) besok sore.

Pasalnya, enam legiun asing yang selama ini menjadi andalan Arema FC mengarungi kompetisi Super League, dipastikan absen pada laga penting ini.

Tiga pemain asing, Dalberto Luan, Pablo Oliveira dan Matheus Blade absen karena sanksi kartu merah yang diperoleh pada laga sebelumnya, sementara Betinho Filho dan Joel Vinicius lantaran akumulasi kartu kuning.

Baca Juga:

Satu pemain lagi, Walisson Maia masih dalam tahap pemulihan cedera tulang fibula.

Kondisi ini memaksa pelatih Arema FC Marcos Santos harus memutar otak mencari formula yang tepat untuk meredam sekaligus mencuri poin dari tim kuat, Malut United.

"Ada enam pemain asing yang absen lawan Malut (United).

Baca Juga:

Momentum ini menjadi kesempatan bagi kami untuk menurunkan pemain-pemain lokal yang kami punya," ujar Marcos Santos dilansir dari Wearemania.

Bagi Marcos Santos, kualitas talenta domestik yang dimiliki Arema FC tidak bisa dipandang sebelah mata.

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Klasemen Super League Setelah Borneo FC Gilas MU: Persija Tersungkur, Persib di Puncak - JPNN.com Bali

    Klasemen Super League Setelah Borneo FC Gilas MU: Persija Tersungkur, Persib di Puncak

  2. Bali United vs PSBS Biak: Thijmen Goppel Usung Misi Tiga Poin di Stadion Dipta - JPNN.com Bali

    Bali United vs PSBS Biak: Thijmen Goppel Usung Misi Tiga Poin di Stadion Dipta

  3. Bali United Rugi Besar, Menjamu PSBS Tanpa Penonton, Johnny Jansen Buka Suara - JPNN.com Bali

    Bali United Rugi Besar, Menjamu PSBS Tanpa Penonton, Johnny Jansen Buka Suara

    4. Berita Bali United Lainnya

