Bernardo Tavares tak Menyangka Persita Jadi Tim Mengerikan, Blak-blakan

bali.jpnn.com, SURABAYA - Bernardo Tavares menatap laga pekan ke-26 Super League 2025-2026 antara tuan rumah Persebaya melawan Persita dengan kewaspadaan tinggi.

Meski timnya sempat meraih kemenangan tipis 1-0 pada pertemuan pertama di Tangerang, pelatih asal Portugal itu menilai hasil tersebut sudah tidak bisa dijadikan acuan saat kedua kesebelasan bentrok di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Sabtu (4/4) mendatang.

Menurut Bernardo Tavares, Persita berkembang sangat signifikan dan dalam tren positif pada putaran kedua Super League 2025-2026.

Versi mantan pelatih PSM Makassar ini, Persita telah bertransformasi menjadi tim yang jauh lebih kuat, jauh dari ekspektasi lawan-lawannya.

“Persita terus menanjak. Mereka sekarang adalah tim yang lebih baik.

Kami sudah melakukan analisis mendalam terhadap permainan mereka untuk laga nanti,” ujar Bernardo Tavares dilansir dari laman I.League.

Analisis Bernardo Tavares tentu tak asal-asalan.

Pada laga terakhir sebelum jeda kompetisi, Persita berhasil mengalahkan Madura United dengan skor telak 4 – 1.