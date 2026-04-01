Persita Kejar Sejarah di Stadion GBT, Bidik Poin Penuh dari Persebaya Surabaya

Rabu, 01 April 2026 – 21:33 WIB
Skuad Persita latihan terakhir sebelum terbang ke Surabaya menantang Persebaya pada laga pekan ke-26 Super League 2025-2026 di Stadion GBT, Sabtu (4/4) mendatang. Foto: Instagram @persita.official

bali.jpnn.com, TANGERANG - Carlos Pena menegaskan kesiapannya untuk melanjutkan tren positif Persita Tangerang saat melakoni laga tandang kontra tuan rumah Persebaya pada laga pekan ke-26 Super League 2025-2026 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Sabtu (4/4) mendatang.

Mantan pelatih Persija Jakarta itu menargetkan raihan poin maksimal demi menjaga momentum tim di papan atas.

Persita saat ini menempati peringkat kelima klasemen Super League 2025-2026 dengan 41 poin, sementara Persebaya di posisi ketujuh dengan 39 poin.

"Kami berada di jalur yang tepat untuk finis di posisi terbaik dalam sejarah Persita.

Hal itu menjadi motivasi besar bagi kami," ujar Coach Pena dilansir dari laman Persita.

Meski puas dengan konsistensi anak asuhnya yang mampu bersaing dan tampil produktif musim ini, pelatih berkebangsaan Spanyol tersebut enggan jemawa.

"Sampai saat ini kami sudah bermain sangat baik dan mampu melawan tim mana pun di liga.

Namun, kami ingin mengakhiri musim ini dengan hasil yang jauh lebih baik lagi,” kata Carlos Pena.

