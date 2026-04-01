JPNN.com

Ada Wakil Persib di Piala Dunia 2026, Bojan Hodak Sorot Kans Frans Putros

Rabu, 01 April 2026 – 21:12 WIB
Pemain Timnas Irak Frans Putros menjadi wakil Persib Bandung dan Super League yang akan tampil di Piala Dunia 2026 setelah pada final play-off interkonfederasi di Stadion Monterrey, Kanada, menang kontra Bolivia 2 - 1. Foto: Instagram @fransputros

bali.jpnn.com, BANDUNG - Timnas Irak resmi memastikan diri melaju ke Piala Dunia 2026 setelah menanti selama 40 tahun. Keberhasilan ini menjadi momen emosional bagi sang "Singa Mesopotamia" yang terakhir kali mencicipi panggung dunia pada edisi 1986.

Dilansir dari laman FIFA, Rabu (1/4), Irak merebut tiket terakhir setelah menumbangkan Bolivia dengan skor 2-1 pada laga final play-off interkonfederasi di Stadion Monterrey, Kanada.

Timnas Irak unggul lebih dahulu melalui gol cepat Ali Alhamadi pada menit ke-10.

Baca Juga:

Meski Bolivia sempat menyamakan kedudukan lewat Moises Paniagua di menit ke-38, Irak akhirnya mengunci kemenangan melalui gol Aymen Hussein pada menit ke-53.

Hasil ini menandai kembalinya Irak ke turnamen akbar empat tahunan tersebut setelah debut mereka di Meksiko empat dekade silam.

Kabar Timnas Irak melaju ke Piala Dunia 2026 disambut gembira penggawa Persib Bandung.

Baca Juga:

Kebetulan salah satu pemainnya, Frans Putros menjadi bagian dari skuad Singa Mesopotamia.

Pelatih Persib Bojan Hodak berharap Frans Putros terpilih ke dalam skuad final Timnas Irak pada putaran final Piala Dunia 2026 yang bergulir Juni mendatang.

Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Timnas Irak Timnas Bolivia Piala Dunia 2026 Frans Putros Persib persib bandung Bojan Hodak FIFA

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU