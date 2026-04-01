Mario Lemos Evaluasi Lini Pertahanan Persijap, Target Curi Poin di Kediri

bali.jpnn.com, JEPARA - Pelatih Persijap Jepara Mario Lemos bergerak cepat mengevaluasi performa timnya sebelum bertandang ke markas Persik Kediri.

Fokus utama Mario Lemos tertuju pada lini belakang yang sempat kebobolan dua gol saat menghadapi PSIM Yogyakarta pada laga terakhir Super League 2025-2026.

Persijap dijadwalkan menjalani laga tandang kontra tuan rumah Persik di Stadion Brawijaya, Kediri, Senin (6/4) mendatang.

"Kami memiliki waktu sembilan hari untuk bersiap,” ujar Mario Lemos dilansir dari laman Persijap Jepara.

Mantan Direktur Teknik Persijap ini mengatakan mentalitas pemain yang mampu mencetak tiga gol dan mencuri poin di laga tandang pada pertandingan terakhir menjadi modal kontra Persik Kediri.

Dengan mentalitas yang dimiliki para pemainnya, Mario Lemos optimistis Persijap bisa melangkah jauh di Super League.

“Fokus kami adalah memastikan pemain mencapai kondisi puncak, baik secara fisik, taktik, maupun mental," kata Mario Lemos.

Dengan target mengamankan tiga poin di Stadion Brawijaya, Persijap berkomitmen tampil lebih solid demi hasil maksimal di sisa musim ini.