PSM Makassar Terancam Jadi Macan Ompong, Kontrak 12 Pemain Segera Berakhir

bali.jpnn.com, MAKASSAR - PSM Makassar tengah diuji habis-habisan menjelang berakhirnya kompetisi Super League musim 2025-2026.

Selain dua kali disanksi FIFA pada Maret 2026, laju PSM Makassar untuk bertahan di Super League sangat berat karena sejumlah pemain kontraknya segera berakhir musim ini.

Dilansir dari laman Transfermarkt, ada 12 pemain yang kontraknya berakhir.

Mirisnya, para pemain tersebut mayoritas ikut berkontribusi mengantarkan PSM Makassar menjadi juara Liga 1 musim 2022-2023.

Mereka mayoritas didikan Bernardo Tavares yang kini hijrah ke Persebaya setelah PSM Makassar dilanda krisis finansial.

PSM Makassar saat ini menempati peringkat ke-13 klasemen Super League 2025-2026 dengan 24 poin, hasil dari lima kali menang, sembilan kali seri dan 11 kali kalah.

Pasukan Ramang – julukan PSM Makassar hanya berjarak empat poin dari penghuni teratas zona degradasi, Madura United yang mengoleksi 20 poin.

Berikut daftar 12 pemain PSM Makassar yang kontraknya berakhir akhir musim Super League 2025-2026 dilansir dari laman Transfermarkt: