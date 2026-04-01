FIFA Kembali Banned PSM Makassar, Pukulan Telak Menjelang Kontra Persis

bali.jpnn.com, MAKASSAR - PSM Makassar kembali dalam masalah besar menjelang laga pekan ke-26 Super League 2025-2026 yang bergulir pekan ini.

Menjelang pertandingan kandang PSM Makassar kontra Persis Solo di Stadion BJ Habibie, Pare-pare, Sabtu (4/4) mendatang, kabar datang dari induk organisasi sepak bola dunia, FIFA.

Dalam rilis terbarunya di laman knowledge.fifa.com, FIFA menjatuhkan sanksi larangan transfer pemain bagi PSM Makassar di bursa transfer mendatang.

FIFA Registration Ban itu dijatuhkan pada Jumat (20/3/2026) lalu.

Sanksi ini menjadi yang kedua pada Maret 2026 yang dijatuhkan FIFA untuk klub berjuluk Pasukan Ramang itu.

Sanksi sebelumnya dijatuhkan FIFA pada 9 Maret 2026 lalu.

Selain PSM Makassar, ada beberapa klub Indonesia yang mendapat sanksi serupa dari FIFA, yakni PSBS Biak, Kalteng Putra dan PSCS Cilacap.

Akibat akumulasi sanksi ini, PSM Makassar resmi dilarang mendaftarkan pemain baru—baik lokal maupun asing—selama tiga periode bursa transfer mendatang.