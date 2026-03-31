Komdis PSSI Ketuk Palu, Arema FC Didenda Rp 60 Juta, Tiga Pilar Asing Absen

bali.jpnn.com, MALANG - Arema FC merugi menjelang laga pekan ke-26 Super League 2025-2026 kontra Malut United di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jumat (3/4) mendatang.

Sebelum laga big match berlangsung, Arema FC menerima kabar mengejutkan dari Komisi Disiplin (Komdis) PSSI.

Pada sidang yang digelar 14 Maret 2026, Komdis PSSI menjatuhkan hukuman kepada Arema FC karena melanggar Kode Disiplin PSSI 2025.

Keputusan Komdis PSSI itu dituangkan dalam surat keputusan bernomor 204/LI/SK/KD-PSSI/III/2026.

“Menjatuhkan hukuman denda Rp 60 juta kepada Arema FC.

Jika pelanggaran serupa terulang, akan dikenakan hukuman lebih berat,” bunyi keputusan Komdis PSSI.

Putusan Komdis PSSI itu dirilis berdasar hasil laga Arema FC kontra tuan rumah Bhayangkara FC pada 10 Maret 2026 lalu di Stadion Pemuda, Lampung yang berkesudahan 2 – 1.

Pada laga tersebut, Arema FC tidak hanya kalah, tetapi tiga pemain asingnya juga diganjar tiga kartu merah, yakni Pablo Oliviera, Dalberto Luan dan Matheus Blade.