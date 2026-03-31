JPNN.com

Bruno Paraiba Siap Comeback Kontra Persita, Sentil Kemenangan Persebaya

Selasa, 31 Maret 2026 – 20:27 WIB
Gelandang Persebaya Bruno Paraiba (kanan nomor 83) mulai latihan bersama skuad Bajol Ijo untuk persiapan kontra Persita di Stadion GBT, Surabaya, Sabtu (4/4) mendatang. Foto: Insatgram @officialpersebaya

bali.jpnn.com, SURABAYA - Kabar baik datang dari skuad Persebaya menjelang laga pekan ke-26 Super League 2025-2026 kontra Persita di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Sabtu (4/4) mendatang.

Kabar baik itu datang dari gelandang asing Persebaya, Bruno Paraiba.

Meski dalam proses pemulihan, pesepak bola berkebangsaan Brasil ini mengaku siap memberikan kontribusi maksimal bagi tim.

Baca Juga:

Bruno Paraiba menegaskan fokus utamanya saat ini adalah mencapai kondisi fisik terbaik agar mampu tampil konsisten sepanjang pertandingan.

“Saya merasa lebih sehat. Saya sedang berusaha mencapai kondisi terbaik dan melakukan segalanya untuk kembali sepenuhnya,” ujar Bruno Paraiba dilansir dari laman Persebaya.

Direkrut pada pertengahan musim, gelandang dengan market value Rp 3,04 miliar ini baru mencatatkan dua penampilan bersama Persebaya, yakni saat menghadapi PSIM Yogyakarta dan Borneo FC.

Baca Juga:

Dalam dua laga tersebut, Bruno Paraiba mencatatkan satu gol dari tiga percobaan tembakan, dengan satu di antaranya tepat sasaran.

Seusai melawan PSIM Yogyakarta, Bruno Paraiba sempat menepi akibat cedera dan harus absen dalam enam pertandingan.

Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Bruno Paraiba Persebaya persita Persebaya vs Persita PSIM Yogyakarta Borneo FC Super League 2025-2026 Stadion Gelora Bung Tomo

