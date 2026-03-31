Bruno Paraiba Siap Comeback Kontra Persita, Sentil Kemenangan Persebaya

bali.jpnn.com, SURABAYA - Kabar baik datang dari skuad Persebaya menjelang laga pekan ke-26 Super League 2025-2026 kontra Persita di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Sabtu (4/4) mendatang.

Kabar baik itu datang dari gelandang asing Persebaya, Bruno Paraiba.

Meski dalam proses pemulihan, pesepak bola berkebangsaan Brasil ini mengaku siap memberikan kontribusi maksimal bagi tim.

Bruno Paraiba menegaskan fokus utamanya saat ini adalah mencapai kondisi fisik terbaik agar mampu tampil konsisten sepanjang pertandingan.

“Saya merasa lebih sehat. Saya sedang berusaha mencapai kondisi terbaik dan melakukan segalanya untuk kembali sepenuhnya,” ujar Bruno Paraiba dilansir dari laman Persebaya.

Direkrut pada pertengahan musim, gelandang dengan market value Rp 3,04 miliar ini baru mencatatkan dua penampilan bersama Persebaya, yakni saat menghadapi PSIM Yogyakarta dan Borneo FC.

Dalam dua laga tersebut, Bruno Paraiba mencatatkan satu gol dari tiga percobaan tembakan, dengan satu di antaranya tepat sasaran.

Seusai melawan PSIM Yogyakarta, Bruno Paraiba sempat menepi akibat cedera dan harus absen dalam enam pertandingan.