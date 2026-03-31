JPNN.com

Ini Gambaran Skuad Garuda di Piala ASEAN 2026, Dominal Lokal, Minim Diaspora

Selasa, 31 Maret 2026 – 11:24 WIB
Pelatih Timnas Indonesia John Herdman mulai menyiapkan skuad Garuda untuk Piala ASEAN 2026. Foto: Instagram @timnasindonesia

bali.jpnn.com, JAKARTA - Pelatih Timnas Indonesia John Herdman mulai mengalihkan perhatiannya di ajang Piala ASEAN setelah membawa skuad Garuda menempati posisi runner up FIFA Series 2026.

John Herdman secara terbuka menyebut sejumlah nama alumnus FIFA Series 2026 bakal menempati posisi starting XI.

Dua di antaranya adalah Dony Tri Pamungkas dan Beckham Putra.

Baca Juga:

Menurut John Herdman, Dony Tri Pamungkas dan Beckham Putra bisa menjadi pemain penting Garuda di Piala ASEAN 2026 yang digelar pada 24 Juli sampai 26 Agustus 2026.

Kedua pemain muda itu tampil memuaskan di FIFA Series 2026, bahkan Beckham Putra berhasil mencetak brace saat membungkam St Kitts and Nevis, Jumat (27/3) lalu.

"Saya rasa Beckham dan Dony tampil sangat baik dari bangku cadangan.

Baca Juga:

Mereka menunjukkan bahwa untuk Hyundai Cup nanti, mereka bisa menjadi pemain penting.

Kepercayaan diri mereka meningkat dalam beberapa hari ini. Mereka mulai memahami gaya bermain kami," kata John Herdman dilansir dari Antara.

Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Timnas Indonesia John Herdman Piala ASEAN 2026 FIFA Series 2026 Skuad Garuda pemain diaspora pemain lokal Dony Tri Pamungkas beckham putra Rizky Ridho

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Arema FC Dalam Tekanan Menjelang Kontra Malut United, Marcos Santos Bertahan - JPNN.com Bali

    Arema FC Dalam Tekanan Menjelang Kontra Malut United, Marcos Santos Bertahan

  2. John Herdman Buka Suara Alasan Pilih Jens Raven Jadi Pengganti Mauro Ziljstra - JPNN.com Bali

    John Herdman Buka Suara Alasan Pilih Jens Raven Jadi Pengganti Mauro Ziljstra

  3. Suporter Bingung John Herdman Panggil Jens Raven Bukan Ezra Walian, ternyata - JPNN.com Bali

    Suporter Bingung John Herdman Panggil Jens Raven Bukan Ezra Walian, ternyata

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU