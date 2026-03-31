Ini Gambaran Skuad Garuda di Piala ASEAN 2026, Dominal Lokal, Minim Diaspora

bali.jpnn.com, JAKARTA - Pelatih Timnas Indonesia John Herdman mulai mengalihkan perhatiannya di ajang Piala ASEAN setelah membawa skuad Garuda menempati posisi runner up FIFA Series 2026.

John Herdman secara terbuka menyebut sejumlah nama alumnus FIFA Series 2026 bakal menempati posisi starting XI.

Dua di antaranya adalah Dony Tri Pamungkas dan Beckham Putra.

Menurut John Herdman, Dony Tri Pamungkas dan Beckham Putra bisa menjadi pemain penting Garuda di Piala ASEAN 2026 yang digelar pada 24 Juli sampai 26 Agustus 2026.

Kedua pemain muda itu tampil memuaskan di FIFA Series 2026, bahkan Beckham Putra berhasil mencetak brace saat membungkam St Kitts and Nevis, Jumat (27/3) lalu.

"Saya rasa Beckham dan Dony tampil sangat baik dari bangku cadangan.

Mereka menunjukkan bahwa untuk Hyundai Cup nanti, mereka bisa menjadi pemain penting.

Kepercayaan diri mereka meningkat dalam beberapa hari ini. Mereka mulai memahami gaya bermain kami," kata John Herdman dilansir dari Antara.