John Herdman Senggol Dream Team, Sentil Potensi Dony Tri, Beckham hingga Ridho

bali.jpnn.com, JAKARTA - Meski menelan kekalahan dari Bulgaria di final FIFA Series 2026, pelatih John Herdman optimistis dengan masa depan Timnas Indonesia.

John Herdman menyatakan bahwa saat ini ia sedang dalam tahap mengidentifikasi pemain yang memiliki "naluri pembunuh" untuk membawa Garuda lolos ke Piala Dunia 2030.

"Indonesia baru memulai. Akan ada pemain baru yang muncul dari Eropa maupun lokal," kata John Herdman seusai pertandingan kemarin malam.

John Herdman lantas membandingkan situasi ini saat ia menahkodai Timnas Kanada pada 2018.

Kala itu, ia memulai tanpa gambaran skuad yang jelas sebelum akhirnya menemukan talenta dunia seperti Alphonso Davies.

Di Indonesia, ia mulai melihat potensi pada nama-nama seperti Dony Tri Pamungkas, Rizky Ridho, dan Beckham Putra.

Ia tak luput akan terus memantau pemain baru baik dari liga lokal maupun Eropa.

"Dony Tri punya potensi besar. Rizky Ridho dan Beckham Putra juga menunjukkan kepercayaan diri tinggi," ucap John Herdman.