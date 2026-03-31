Indonesia Menggila, tetapi Bulgaria Bermain Efektif, Herdman Sorot Mistar Gawang

bali.jpnn.com, JAKARTA - Timnas Indonesia mengakhiri mimpi menjadi juara FIFA Series 2026 setelah kalah tipis dari Bulgaria di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Senin (30/3) malam.

Meski gagal juara, tetapi skuad Garuda tampil menggila dibandingkan Timnas Bulgaria.

Berdasar data statistik yang dilansir dari Lapangbola, Timnas Indonesia menguasai bola sebanyak 71 persen, sementara negara asal Eropa itu hanya 29 persen.

Dari jumlah penguasaan bola itu, Indonesia melepaskan enam tembakan yang hanya satu tepat sasaran, sementara Bulgaria dengan penguasaan bola sedikit tampil lebih efektif karena mampu mencatatkan empat tembakan tepat sasaran.

Salah satunya dari tendangan penalti pemain Bulgaria Marin Petkov pada menit ke-38, dari total sembilan tembakan.

"Malam ini seharusnya menjadi kemenangan untuk Indonesia.

Baca Juga: John Herdman Buka Suara Alasan Pilih Jens Raven Jadi Pengganti Mauro Ziljstra

Bulgaria adalah tim peringkat 80 dunia, tetapi menurut saya, malam ini Indonesia bermain lebih baik," kata John Herdman dilansir dari Antara.

John Herdman dengan gentlemen mengucapkan selamat kepada Bulgaria yang meraih juara FIFA Series 2026 ini.