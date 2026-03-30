Arema FC Dalam Tekanan Menjelang Kontra Malut United, Marcos Santos Bertahan

bali.jpnn.com, MALANG - Arema FC tengah menghadapi krisis, baik di dalam lapangan maupun di kursi kepelatihan.

Di bawah arahan Marcos Santos, Singo Edan gagal mengamankan satu pun kemenangan dalam empat laga selama bulan Ramadan.

Tiga kekalahan beruntun dari Borneo FC, Bali United, dan Bhayangkara Presisi Lampung FC.

Hasil minor ini membuat posisi Arema FC melorot ke peringkat 11 dengan 31 poin.

Arema FC kian terjepit lantaran bakal menghadapi lawan tangguh Malut United pada laga pekan ke-26 Super League 2025-2026 di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jumat (3/4) mendatang.

Malut United saat ini menempati peringkat keempat klasemen Super League 2025-2026 dengan 45 poin.

Situasi semakin tak menentu seiring munculnya ketertarikan dari klub asal Brasil, Guarani Futebol Clube, yang membuka peluang hengkangnya sang pelatih.

“Saya mau bertahan di Arema FC untuk membantu sembilan pertandingan sisa musim ini," ujar Marcos Santos dilansir dari laman I.League.