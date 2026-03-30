Arema FC Dalam Tekanan Menjelang Kontra Malut United, Marcos Santos Bertahan

Senin, 30 Maret 2026 – 20:14 WIB
Pelatih Arema FC Marcos Santos pilih setia bersama skuad Singo Edan meski ada tawaran melatih klub Serie C Liga Brasil, Guarani Futebol Clube. Foto: Instagram@aremafcofficial

bali.jpnn.com, MALANG - Arema FC tengah menghadapi krisis, baik di dalam lapangan maupun di kursi kepelatihan.

Di bawah arahan Marcos Santos, Singo Edan gagal mengamankan satu pun kemenangan dalam empat laga selama bulan Ramadan.

Tiga kekalahan beruntun dari Borneo FC, Bali United, dan Bhayangkara Presisi Lampung FC.

Hasil minor ini membuat posisi Arema FC melorot ke peringkat 11 dengan 31 poin.

Arema FC kian terjepit lantaran bakal menghadapi lawan tangguh Malut United pada laga pekan ke-26 Super League 2025-2026 di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jumat (3/4) mendatang.

Malut United saat ini menempati peringkat keempat klasemen Super League 2025-2026 dengan 45 poin.

Situasi semakin tak menentu seiring munculnya ketertarikan dari klub asal Brasil, Guarani Futebol Clube, yang membuka peluang hengkangnya sang pelatih.

“Saya mau bertahan di Arema FC untuk membantu sembilan pertandingan sisa musim ini," ujar Marcos Santos dilansir dari laman I.League.

TAGS   arema fc Marcos Santos Malut United Super League Arema FC vs Malut United Guarani Futebol Clube Borneo FC bali united Bhayangkara FC Super League 2025-2026

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Arema FC Dalam Tekanan Menjelang Kontra Malut United, Marcos Santos Bertahan - JPNN.com Bali
    Arema FC Dalam Tekanan Menjelang Kontra Malut United, Marcos Santos Bertahan
  2. John Herdman Buka Suara Alasan Pilih Jens Raven Jadi Pengganti Mauro Ziljstra - JPNN.com Bali

    John Herdman Buka Suara Alasan Pilih Jens Raven Jadi Pengganti Mauro Ziljstra

  3. Suporter Bingung John Herdman Panggil Jens Raven Bukan Ezra Walian, ternyata - JPNN.com Bali

    Suporter Bingung John Herdman Panggil Jens Raven Bukan Ezra Walian, ternyata

    4. Berita Bali United Lainnya

