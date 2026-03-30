John Herdman Buka Suara Alasan Pilih Jens Raven Jadi Pengganti Mauro Ziljstra

bali.jpnn.com, JAKARTA - Pelatih Timnas Indonesia John Herdman akhirnya buka suara terkait keputusannya menunjuk Jens Raven sebagai pengganti Mauro Zijlstra yang terpaksa dicoret akibat cedera.

Penyerang Bali United Jens Raven dipastikan masuk skuad Garuda untuk laga final FIFA Series 2026 kontra Bulgaria, Senin (30/3) malam.

John Herdman menjelaskan bahwa pemilihan penyerang muda ini bukan tanpa alasan.

Pelatih asal Inggris tersebut mengaku sudah memantau bakat Jens Raven sejak masa pramusim.

"Saya sempat melihat Jens bermain langsung di Bali saat pramusim.

Ada beberapa aspek dari permainannya yang saya sukai.

Dia masih sangat muda dan punya potensi besar untuk menjadi bagian dari masa depan tim ini," ujar John Herdman dilansir dari Antara.

Masuknya Jens Raven membuatnya mempunyai kesempatan untuk melakukan debut di tim senior Indonesia.