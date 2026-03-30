JPNN.com Bali Sport Suporter Bingung John Herdman Panggil Jens Raven Bukan Ezra Walian, ternyata

Suporter Bingung John Herdman Panggil Jens Raven Bukan Ezra Walian, ternyata

Senin, 30 Maret 2026 – 08:16 WIB
Suporter Bingung John Herdman Panggil Jens Raven Bukan Ezra Walian, ternyata - JPNN.com Bali
Pemain Persik Kediri Ezra Walian lebih dijagokan suporter masuk skuad Timnas Indonesia daripada penyerang Bali United Jens Raven. Foto: dok/JPNN.com

bali.jpnn.com, JAKARTA - Suporter Timnas Indonesia masih bertanya-tanya terkait pemanggilan penyerang Bali United Jens Raven proyeksi FIFA Series 2026.

Fan membandingkan kualitas Jens Raven dengan penyerang sayap Persik Kediri Ezra Walian yang lebih mumpuni.

Berdasar statistik, performa Ezra Walian di Super League memang lebih mentereng dibandingkan Jens Raven yang baru bermain di kelompok umur timnas.

Ezra Walian tampil sebagai sosok kunci bagi Persik Kediri dengan kontribusi 15 gol, hasil dari torehan enam gol dan sembilan assist.

Catatan impresif ini bahkan menempatkannya sebagai pemain lokal terbaik di kompetisi kasta tertinggi tanah air.

Di sisi lain, Jens Raven yang baru saja mendapat panggilan timnas, masih kesulitan menunjukkan tajinya bersama Bali United.

Dari 18 penampilannya musim ini, penyerang muda tersebut baru mengoleksi satu gol dan dua assist.

Perbedaan kontribusi yang mencolok ini menjadi sorotan menarik di tengah dinamika persaingan lini depan Garuda.

Suporter Timnas Indonesia masih bertanya-tanya terkait pemanggilan penyerang Bali United Jens Raven proyeksi FIFA Series 2026 daripada Ezra Walian
