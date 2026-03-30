Bali United Punya Wakil di Timnas, Jens Raven Masuk, Mauro Zijlstra Out

Senin, 30 Maret 2026 – 08:03 WIB
Striker Bali United Jens Raven masuk skuad Timnas Indonesia proyeksi FIFA Series 2026. Foto: PSSI

bali.jpnn.com, JAKARTA - Penyerang muda Bali United, Jens Raven, mendapatkan panggilan mendadak untuk memperkuat Timnas Indonesia di ajang FIFA Series 2026.

Jens Raven diplot oleh pelatih John Herdman untuk menggantikan Mauro Zijlstra yang terpaksa menepi akibat cedera setelah mengalami benturan pada laga kontra Saint Kitts and Nevis, Jumat (27/3) lalu.

Perubahan skuad ini telah direstui FIFA lantaran Jens Raven masuk dalam daftar 41 pemain skuad provinsial.

“Striker berusia 20 tahun itu sudah bergabung dalam latihan tim pada Minggu (29/3) kemarin,” tulis Bali United di laman resmi klub.

Bali United memastikan Jens Raven siap melakoni debutnya pada laga final kontra Bulgaria di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senin (30/3) malam ini.

Jika diturunkan nanti, Jens Raven akan mencatatkan debutnya untuk tim senior Garuda, setelah beberapa kali dia tampil untuk Garuda Muda.

“Karena kan posisinya Jens Raven sama Mauro sama sebagai striker, sehingga pertimbangan-pertimbangan itulah yang diambil oleh Coach John (Herdman),” ujar Ketua Badan Tim Nasional (BTN) Sumardji dilansir dari Antara.

Mauro Zijlstra diketahui mengalami cedera akibat benturan dalam pertandingan melawan Saint Kitts and Nevis.

TAGS   bali united Timnas Indonesia Jens Raven Mauro Zijlstra striker FIFA Series 2026 John Herdman Ketua BTN Sumardji Timnas Bulgaria Timnas Indonesia vs Bulgaria

