Beckham Putra Fokus Menghadapi Bulgaria, Erick Thohir Mendadak Warning

Minggu, 29 Maret 2026 – 11:36 WIB
Pesepak bola Timnas Indonesia Beckham Putra (kanan) berselebrasi usai mencetak gol ke gawang Saint Kitts and Nevis saat pertandingan FIFA Series 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Jumat (27/3/2026). ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/hma/wpa.

bali.jpnn.com, JAKARTA - Timnas Indonesia dijadwalkan menantang Bulgaria pada laga final FIFA Series 2026 yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Senin (30/3) besok.

Indonesia melaju ke final setelah membungkam St Kitts and Nevis 4 - 0, sementara Bulgaria mengalahkan Kepulauan Solomon 10 – 2.

Pencetak dua gol Timnas Indonesia ke gawang St Kitts and Nevis, Beckham Putra Nugraha menolak larut dalam euforia keberhasilannya mencetak gol dan kemenangan timnas.

Pasalnya, ada lawan tangguh yang menanti Timnas Indonesia, yakni Bulgaria.

Menurut Beckham Putra, ia dan para pemain timnas perlu peningkatan standar permainan untuk bisa mengimbangi Bulgaria.

"Kami harus fokus karena Bulgaria tim kuat dan bagus.

Performa saat mengalahkan St Kitts and Nevis harus lebih ditingkatkan karena masih banyak pertandingan di depannya," kata Beckham Putra dilansir dari laman Persib.

Ketum PSSI Erick Thohir mengingatkan para pemain bahwa perjuangan Timnas Indonesia belum berakhir.

