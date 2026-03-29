Kreativitas Berkurang Tanpa Marselino, John Herdman Sentil Persaingan di Timnas

bali.jpnn.com, JAKARTA - Timnas Indonesia meraih kemenangan telak 4 – 0 atas St Kitts and Nevis pada laga perdana FIFA Series 2026, Jumat (27/3) malam.

Yang menarik, kemenangan itu diraih Indonesia tanpa diperkuat sejumlah pemain langganan timnas.

Tak Ada Thom Haye, Marselino Ferdinan, Shyane Pattinama, Dean James hingga Miliano Jonathan.

Dalam pandangan pelatih Timnas Indonesia John Herdman, absennya sejumlah pemain itu mengakibatkan kreativitas tim asuhannya sedikit berkurang.

Namun, yang membuatnya happy, kekurangan itu ditutupi dengan kelebihan di sektor lain.

“Kembali ke komposisi pemain, saya pikir kami kehilangan sejumlah pemain.

Saya memikirkan Marselino (Ferdinan), Miliano (Jonathan), kami kehilangan sedikit kreativitas,” ujar John Herdman dilansir dari Antara.

“Kevin Diks juga bermain di peran yang tinggi dan melebar.