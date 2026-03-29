Kreativitas Berkurang Tanpa Marselino, John Herdman Sentil Persaingan di Timnas

Minggu, 29 Maret 2026 – 11:22 WIB
Pelatiih John Herdman mengatakan kehilangan Marselino Ferdinan membuat kreativitas Timnas Indonesia berkurang. Foto: PSSI

bali.jpnn.com, JAKARTA - Timnas Indonesia meraih kemenangan telak 4 – 0 atas St Kitts and Nevis pada laga perdana FIFA Series 2026, Jumat (27/3) malam.

Yang menarik, kemenangan itu diraih Indonesia tanpa diperkuat sejumlah pemain langganan timnas.

Tak Ada Thom Haye, Marselino Ferdinan, Shyane Pattinama, Dean James hingga Miliano Jonathan.

 Dalam pandangan pelatih Timnas Indonesia John Herdman, absennya sejumlah pemain itu mengakibatkan kreativitas tim asuhannya sedikit berkurang.

Namun, yang membuatnya happy, kekurangan itu ditutupi dengan kelebihan di sektor lain.

“Kembali ke komposisi pemain, saya pikir kami kehilangan sejumlah pemain.

Saya memikirkan Marselino (Ferdinan), Miliano (Jonathan), kami kehilangan sedikit kreativitas,” ujar John Herdman dilansir dari Antara.

“Kevin Diks juga bermain di peran yang tinggi dan melebar.

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Jordy Bruijn Bawa Angin Segar Menjelang Kontra PSBS Biak, Ada Kabar Baik - JPNN.com Bali

    Jordy Bruijn Bawa Angin Segar Menjelang Kontra PSBS Biak, Ada Kabar Baik

  2. Cedera Otot Brandon Wilson Berangsur Pulih, Target Comeback Kontra Malut United - JPNN.com Bali

    Cedera Otot Brandon Wilson Berangsur Pulih, Target Comeback Kontra Malut United

  3. PSSI Rilis 24 Pemain Timnas Proyeksi FIFA Series 2026, Bali United Tanpa Wakil - JPNN.com Bali

    PSSI Rilis 24 Pemain Timnas Proyeksi FIFA Series 2026, Bali United Tanpa Wakil

    4. Berita Bali United Lainnya

