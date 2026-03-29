John Herdman Bidik Piala Dunia 2030, Sentil Pasang Surut Timnas

bali.jpnn.com, JAKARTA - Pelatih Timnas Indonesia John Herdman, memberikan sinyal kuat bahwa Skuad Garuda kini berada di jalur yang benar menuju panggung dunia.

Meski baru saja meraih kemenangan besar 4-0 atas St Kitts and Nevis dalam ajang FIFA Series, John Herdman menegaskan fokusnya tetap pada target jangka panjang, Piala Dunia 2030.

"Anda bicara soal kualifikasi? Itulah misinya.

Kami punya 280 juta alasan mengapa kami bangun setiap hari untuk bekerja keras," ujar John Herdman dilansir dari Antara.

Bagi John Herdman, sepak bola adalah tentang menyatukan generasi.

Ia bermimpi momen kelolosan Indonesia nanti akan dirayakan oleh semua orang—mulai dari anak-anak, orang tua, hingga kakek-nenek di seluruh penjuru negeri.

"Kami tidak mau sekadar menang 2-0 atau 3-0. Ketika targetnya adalah 4-0 dan clean sheet, kami harus menyelesaikannya. Itulah komitmen kami," kata John Herdman.

Ia juga mengingatkan bahwa perjalanan menuju Piala Dunia tidak akan berjalan mulus.