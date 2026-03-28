John Herdman Merinding Dengar Indonesia Raya Menggema, Sangat Istimewa

JAKARTA - Debut John Herdman bersama Timnas Indonesia meninggalkan kesan mendalam bagi sang juru taktik.

Pelatih asal Inggris itu mengaku merinding saat lagu kebangsaan Indonesia Raya berkumandang di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Jumat (27/3) malam kemarin.

Bagi John Herdman, atmosfer kemarin malam menjadi salah satu momen tak terlupakan sepanjang karier sepak bolanya.

Momen bersejarah ini terjadi saat skuad Garuda membungkam Timnas St Kitts and Nevis dalam ajang FIFA Series 2026 dengan skor telak 4 – 0.

Kemenangan itu membawa Timnas Indonesia akan bermain di final FIFA Series 2026, dengan menantang Bulgaria pada Senin (30/3) lusa.

“Seperti yang saya katakan sebelumnya, atmosfer di sini unik, sangat unik.

Lagu kebangsaannya begitu bertenaga, Anda bisa merasakan koneksinya di sana.

Dan, apa yang terjadi di akhir pertandingan, saya tidak pernah melihat itu dalam karier sepak bola saya, bisa terhubung dengan penggemar dengan cara seperti itu, itu sangat istimewa,” kata John Herdman dilansir dari Antara.