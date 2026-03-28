JPNN.com

Seleknas KKI 2026: 27 Karateka Terbaik Bali TC di Dalung, Target Juara Umum

Sabtu, 28 Maret 2026 – 22:13 WIB
Pengprov KKI Bali menggelar training camp (TC) bagi para atlet terpilih di Dojo Jaya Murti, Dalung, Sabtu (28/3), menyongsong Seleknas KKI yang akan digelar di OSO Sport Center Bekasi, Jawa Barat. Foto: Source for JPNN

bali.jpnn.com, DENPASAR - Tim Kushin Ryu M. Karatedo Indonesia (KKI) Bali tancap gas menyongsong Seleksi Nasional (Seleknas) KKI yang akan digelar di OSO Sport Center Bekasi, Jawa Barat, 18 April 2026 mendatang.

Sebagai langkah awal, Pengprov KKI Bali resmi menggelar training camp (TC) bagi para atlet terpilih.

Latihan perdana ini diikuti oleh 27 karateka KKI terbaik dari seluruh Bali, bertempat di Dojo Jaya Murti, Dalung, Sabtu (28/3).

Baca Juga:

Program ini merupakan tindak lanjut setelah selesainya proses seleksi ketat untuk menentukan komposisi tim yang akan mewakili Bali di tingkat nasional.

Latihan perdana dibuka langsung Ketua Umum Pengprov KKI Bali I Wayan Gendo Suardana didampingi Kyoshi Dr. R. Ardy Ganggas, Kepala Kontingen Luh Gede Juli Wirahmini, Manajer Tim I Putu Alit Suganda Artha, serta para tim pelatih dan ofisial.

Gendo Suardana mengatakan seleknas ini menjadi ujian pertama dirinya bersama tim pasca-terpilih sebagai nakhoda baru KKI Bali.

Baca Juga:

Menurutnya, dengan waktu singkat, seluruh atlet diharapkan memaksimalkan seluruh potensi yang dimiliki demi meraih hasil maksimal, terlebih lagi target tim adalah juara umum.

“Ada waktu 22 hari saja, 16 April sudah harus berangkat ke Bekasi, tanggal 17 April technical meeting dan 18 seleksi,” ujar Gendo Suardana.

Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Seleknas KKI 2026 KKI Bali training center dalung juara umum Ketua Pengprov KKI Bali I Wayan Gendo Suardana karate karatedo

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Jordy Bruijn Bawa Angin Segar Menjelang Kontra PSBS Biak, Ada Kabar Baik - JPNN.com Bali

    Jordy Bruijn Bawa Angin Segar Menjelang Kontra PSBS Biak, Ada Kabar Baik

  2. Cedera Otot Brandon Wilson Berangsur Pulih, Target Comeback Kontra Malut United - JPNN.com Bali

    Cedera Otot Brandon Wilson Berangsur Pulih, Target Comeback Kontra Malut United

  3. PSSI Rilis 24 Pemain Timnas Proyeksi FIFA Series 2026, Bali United Tanpa Wakil - JPNN.com Bali

    PSSI Rilis 24 Pemain Timnas Proyeksi FIFA Series 2026, Bali United Tanpa Wakil

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU