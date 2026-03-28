Seleknas KKI 2026: 27 Karateka Terbaik Bali TC di Dalung, Target Juara Umum

bali.jpnn.com, DENPASAR - Tim Kushin Ryu M. Karatedo Indonesia (KKI) Bali tancap gas menyongsong Seleksi Nasional (Seleknas) KKI yang akan digelar di OSO Sport Center Bekasi, Jawa Barat, 18 April 2026 mendatang.

Sebagai langkah awal, Pengprov KKI Bali resmi menggelar training camp (TC) bagi para atlet terpilih.

Latihan perdana ini diikuti oleh 27 karateka KKI terbaik dari seluruh Bali, bertempat di Dojo Jaya Murti, Dalung, Sabtu (28/3).

Program ini merupakan tindak lanjut setelah selesainya proses seleksi ketat untuk menentukan komposisi tim yang akan mewakili Bali di tingkat nasional.

Latihan perdana dibuka langsung Ketua Umum Pengprov KKI Bali I Wayan Gendo Suardana didampingi Kyoshi Dr. R. Ardy Ganggas, Kepala Kontingen Luh Gede Juli Wirahmini, Manajer Tim I Putu Alit Suganda Artha, serta para tim pelatih dan ofisial.

Gendo Suardana mengatakan seleknas ini menjadi ujian pertama dirinya bersama tim pasca-terpilih sebagai nakhoda baru KKI Bali.

Menurutnya, dengan waktu singkat, seluruh atlet diharapkan memaksimalkan seluruh potensi yang dimiliki demi meraih hasil maksimal, terlebih lagi target tim adalah juara umum.

“Ada waktu 22 hari saja, 16 April sudah harus berangkat ke Bekasi, tanggal 17 April technical meeting dan 18 seleksi,” ujar Gendo Suardana.