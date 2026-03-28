Warning John Herdman Menjelang Kontra Bulgaria: Jangan Telat Panas, Bisa Fatal!

bali.jpnn.com, JAKARTA - Timnas Indonesia melaju ke final FIFA Series 2026 setelah mengalahkan St Kitts and Nevis di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, kemarin (27/3) malam dengan skor 4 – 0.

Dua gol Indonesia dicetak Beckham Putra, sementara dua gol lainnya dicetak Ole Romeny dan Mauro Ziljstra.

Kemenangan ini mengantarkan Indonesia untuk menghadapi tim Eropa, Bulgaria, pada final FIFA Series yang akan berlangsung di lokasi yang sama pada Senin (30/3) mendatang.

“Saya pikir perjalanan kami masih panjang.

Kami akan menghadapi pertandingan yang sulit melawan Bulgaria yang akan datang.

Kami berhasil merotasi cukup banyak pemain, jadi menantikan final FIFA Series pada hari Senin,” kata John Herdman dilansir dari Antara.

Mantan pelatih Timnas Kanada ini pun memberikan sedikit bocoran mengenai aspek yang perlu dibenahi di skuad Garuda sebelum bentrok melawan Bulgaria.

"Fokus kami adalah kohesi taktis.