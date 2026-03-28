John Herdman Tak Pernah Diam Sepanjang Laga, ternyata Ini Alasannya

bali.jpnn.com, JAKARTA - John Herdman tersenyum lebar seusai laga Timnas Indonesia kontra St Kitts and Nevis di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Jumat (27/3) malam.

Timnas Indonesia menang telak kontra St Kitts and Nevis dengan skor 4 – 0.

Empat gol skuad Garuda dicetak Beckham Putra yang mencetak brace dan dua gol lainnya dicetak Ole Romeny dan Mauro Ziljstra.

Yang menarik di laga kemarin malam, John Herdman tidak pernah diam sepanjang laga.

Pria berkebangsaan Inggris ini nyaris tidak pernah duduk, memilih fokus berdiri di pinggir lapangan, meminta pemainnya bermain sesuai strategi dan fokus pada laga.

Herdman menyebut hal itu sudah mengakar dalam dirinya sebagai putra kelahiran Newcastle, Inggris.

Para penduduk Newcastle sudah sejak lama dikenal memiliki hasrat dan gairah yang tinggi terhadap sepak bola.

“Ya, saya berasal dari Newcastle. Itu adalah kota sepak bola yang penuh gairah dan, yah,” kata John Herdman dilansir dari Antara.