John Herdman Ungkap Rahasia Kemenangan Telak Indonesia Kontra St Kitts and Nevis

bali.jpnn.com, JAKARTA - John Herdman mengawali debutnya sebagai pelatih Timnas Indonesia dengan kemenangan telak 4-0 atas St Kitts and Nevis.

Meski menang besar, dalam pandangan John Herdman ini bukan pertandingan mudah.

“Terakhir kali saya melawan St. Kitts and Nevis, kami (Timnas Kanada), Anda tahu, kami memiliki pemain dari Bayern Munich (Alphonso Davies), kami hanya mengalahkan mereka 1-0.

Itu pertandingan yang sangat sulit, di St. Kitts and Nevis,” ujar John Herdman seusai laga di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, kemarin (27/3) malam.

Menurut John Herdman, salah satu kunci kemenangan Timnas Indonesia atas St Kitts and Nevis adalah kedisiplinan untuk menahan gempuran lawan pada fase awal laga.

"Anda tidak boleh memberi mereka celah sedikit pun. Jika mereka mencuri gol lebih dahulu, situasinya akan sangat sulit," kata John Herdman.

John Herdman mengatakan keberhasilan skuad Garuda meredam agresivitas lawan di 20 menit pertama menjadi titik balik kemenangan malam itu.

“Jika kami bisa memastikan bermain disiplin dan profesional pada 15, 20 menit pertama, kami tahu peluang kami akan datang,” ucapnya.