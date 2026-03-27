Jordy Bruijn Bawa Angin Segar Menjelang Kontra PSBS Biak, Ada Kabar Baik

bali.jpnn.com, GIANYAR - Kabar baik datang dari kubu Bali United menjelang laga pekan ke-27 Super League 2025-2026 kontra PSBS Biak di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, Senin (6/4) mendatang.

Salah satu legiun asingnya asal Belanda, Jordy Bruijn, kembali terlihat dalam sesi latihan Bali United pekan ini.

Pemilik nomor punggung 8 tersebut sempat menepi selama beberapa pekan akibat cedera yang didapatnya saat menjamu Persija Jakarta (15/2/2026) di Stadion Kapten Dipta, Gianyar.

Jordy Bruijn mengalami permasalahan pada lututnya sehingga harus menepi dalam beberapa pekan terakhir membantu Serdadu Tridatu.

"Jordy Bruijn ada masalah di lutut.

Namun, saat ini sudah di tahap akhir dari fase rehab dan fokus pada aerobic dan ball posesion,” ujar dokter tim Bali United, Ganda Putra Taufik, dilansir dari laman klub.

Jordy Bruijn sendiri memiliki catatan statistik sebanyak 18 laga bersama Bali United musim ini.

Dari ke-18 pertandingan tersebut, mantan pemain Heracles Almelo tersebut sudah berkontribusi dengan dua gol dan dua assist.