Persebaya Tantang Persita, Persija hingga Arema FC, Shin Sang-gyu Blak-blakan

Jumat, 27 Maret 2026 – 19:50 WIB
bali.jpnn.com, SURABAYA - Pelatih fisik Persebaya Shin Sang-gyu langsung menyiapkan pendekatan khusus di tengah padatnya jadwal The Green Force pada April 2026 mendatang.

Shin Sang-gyu menyadari jadwal yang rapat menuntut para pemain berada dalam kondisi fisik yang stabil dari pertandingan ke pertandingan.

Dalam kurun waktu kurang dari satu bulan, Ernando Ari Cum suis harus menghadapi lima pertandingan yang menuntut konsistensi, daya tahan, serta kesiapan mental.

Berdasar jadwal yang dirilis I.League, Persebaya dijadwalkan menghadapi Persita Tangerang pada 4 April, kemudian bertemu Persija Jakarta pada 11 April.

Skuad Bajol Ijo kemudian menjamu Madura United pada 17 April, bertandang ke markas Malut United pada 23 April, dan menutup bulan dengan laga penuh gengsi melawan Arema FC pada 28 April.

"Memang kami sudah memberikan program latihan individu selama libur, ttapi tentu saja latihan individu berbeda dengan latihan tim," ujar Shin Sang-gyu dilansir dari laman Persebaya.

Mantan pelatih fisik Timnas Indonesia era Shin Tae yong mengakui waktu yang dimiliki tim pelatih untuk mengevaluasi kondisi pemain setelah masa jeda cukup terbatas.

Oleh karena itu, proses adaptasi kembali ke ritme latihan tim harus dilakukan dengan cepat.

