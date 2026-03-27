Cedera Otot Brandon Wilson Berangsur Pulih, Target Comeback Kontra Malut United

Jumat, 27 Maret 2026 – 19:40 WIB
Gelandang bertahan Bali United Brandon Wilson, mulai terlihat kembali berlatih bersama tim sejak Rabu (25/3) sore di Bali United Training Center, Gianyar. Foto: Bali United

GIANYAR - Gelandang bertahan Bali United Brandon Wilson, mulai terlihat kembali berlatih bersama tim sejak Rabu (25/3) sore di Bali United Training Center, Gianyar.

Pesepak bola 29 tahun tersebut masih menjalani latihan terpisah untuk memulihkan kondisi fisiknya setelah sempat absen akibat cedera otot paha.

"Kondisi Brandon (Wilson) saat ini sudah di 80-90 persen.

Dia mengalami cedera pada otot paha adductor,” ujar dokter tim Bali United, Ganda Putra Taufik, dilansir dari laman klub, Jumat (27/3).

Penampilan terakhir Brandon Wilson tercatat pada akhir tahun lalu saat Bali United menjamu Dewa United pada 29 Desember 2025 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar.

Sejak memasuki putaran kedua, gelandang berpaspor Australia dan Botswana ini terpaksa menepi dan belum bisa memperkuat Serdadu Tridatu.

Brandon Wilson diproyeksikan kembali mengisi pos lini tengah Bali United pasca-libur hari raya Nyepi dan Idulfitri 2026.

“Jika tidak ada kendala mungkin dua minggu ke depan dia sudah akan gabung dengan latihan tim," kata dokter Ganda Putra.

Gelandang Bali United Brandon Wilson masih menjalani latihan terpisah untuk memulihkan kondisi fisiknya setelah sempat absen akibat cedera otot paha
