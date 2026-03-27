Ada Jejak Persik di Skuad Timnas St Kitts and Nevis, Mata-mata Pemain Lokal?

bali.jpnn.com, JAKARTA - Timnas Indonesia sepertinya harus mewaspadai kekuatan St Kitts and Nevis menjelang bentrok pada laga perdana FIFA Series 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Jumat (27/3) malam.

Selain diperkuat banyak pemain yang berkarier di Eropa, ada sosok penting di skuad Timnas St Kitts and Nevis yang tahu seluk beluk pemain Timnas Indonesia.

Terutama terkait pemain lokal yang menghiasi skuad Garuda. Sosok tersebut bisa jadi mata-mata Timnas St Kitts and Nevis untuk mencuri poin dari Indonesia.

Sosok tersebut tidak lain adalah asisten pelatih Persik Kediri, Vitor Tinoco.

Vitor Tinoco resmi menjadi bagian dari kepelatihan Timnas St Kitts and Nevis di bawah pelatih Marcelo Serrano di ajang FIFA Series 2026.

Kebetulan Vitor Tinoco dan Marcelo Serrano sama-sama berasal dari Brasil.

Vitor Tinoco juga telah berkarier sembilan tahun di Liga Indonesia yang membuatnya paham dengan seluk beluk sepak bola tanah air.

"Beberapa waktu lalu, coach Vitor menyampaikan dan meminta izin untuk sementara memperkuat tim kepelatihan Saint Kitts and Nevis.