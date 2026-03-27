Ada Jejak Persik di Skuad Timnas St Kitts and Nevis, Mata-mata Pemain Lokal?

Jumat, 27 Maret 2026 – 07:09 WIB
Asisten Pelatih Persik Kediri Vitor Tinoco resmi bergabung dengan staf kepelatihan Timnas St Kitts and Nevis di ajang FIFA Series 2026. Foto: I.League

bali.jpnn.com, JAKARTA - Timnas Indonesia sepertinya harus mewaspadai kekuatan St Kitts and Nevis menjelang bentrok pada laga perdana FIFA Series 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Jumat (27/3) malam.

Selain diperkuat banyak pemain yang berkarier di Eropa, ada sosok penting di skuad Timnas St Kitts and Nevis yang tahu seluk beluk pemain Timnas Indonesia.

Terutama terkait pemain lokal yang menghiasi skuad Garuda. Sosok tersebut bisa jadi mata-mata Timnas St Kitts and Nevis untuk mencuri poin dari Indonesia.

Sosok tersebut tidak lain adalah asisten pelatih Persik Kediri, Vitor Tinoco.

Vitor Tinoco resmi menjadi bagian dari kepelatihan Timnas St Kitts and Nevis di bawah pelatih Marcelo Serrano di ajang FIFA Series 2026.

Kebetulan Vitor Tinoco dan Marcelo Serrano sama-sama berasal dari Brasil.

Vitor Tinoco juga telah berkarier sembilan tahun di Liga Indonesia yang membuatnya paham dengan seluk beluk sepak bola tanah air.

"Beberapa waktu lalu, coach Vitor menyampaikan dan meminta izin untuk sementara memperkuat tim kepelatihan Saint Kitts and Nevis.

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. PSSI Rilis 24 Pemain Timnas Proyeksi FIFA Series 2026, Bali United Tanpa Wakil - JPNN.com Bali

    PSSI Rilis 24 Pemain Timnas Proyeksi FIFA Series 2026, Bali United Tanpa Wakil

  2. Johnny Jansen Respons Pemanggilan Jens Raven di Skuad Timnas Indonesia - JPNN.com Bali

    Johnny Jansen Respons Pemanggilan Jens Raven di Skuad Timnas Indonesia

  3. Jadwal Super League: Persija vs Dewa United, Borneo FC kontra Persib, Big Match - JPNN.com Bali

    Jadwal Super League: Persija vs Dewa United, Borneo FC kontra Persib, Big Match

    4. Berita Bali United Lainnya

