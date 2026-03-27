St Kitts and Nevis tak Gentar Teror Suporter Indonesia, Siap Beri Perlawanan

bali.jpnn.com, JAKARTA - Pelatih Timnas St Kitts and Nevis, Marcelo Augusto Silva Serrano, mengatakan timnya tidak gentar menghadapi tekanan suporter tuan rumah dalam laga FIFA Series 2026 melawan Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jumat (27/3) malam pukul 20.00 WIB.

Marcelo Serrano menyatakan bahwa atmosfer stadion berkapasitas besar bukanlah kendala bagi anak asuhnya.

Menurut Marcelo Serrano, banyak pemain Timnas St. Kitts and Nevis yang telah terbiasa merumput di liga-liga Eropa dengan kehadiran puluhan ribu penonton.

Baca Juga: John Herdman Minta Jay Idzes Cum suis Redam Transisi Cepat St Kitts and Nevis

"Kami memiliki pemain yang bermain di liga Eropa dan terbiasa tampil di stadion dengan kapasitas 20 ribu hingga 70 ribu penonton," ujar Marcelo Serrano dilansir dari Antara.

Pelatih berkebangsaan Brasil ini mengaku menerapkan pendekatan humanis untuk membangun kepercayaan diri timnya.

Marcelo Serrano menegaskan bahwa sepak bola tidak hanya ditentukan oleh angka atau peringkat di atas kertas.

"Kami tidak melihat angka terlebih dahulu karena angka hanyalah persamaan matematika.

Fokus kami adalah melihat sisi manusianya," kata Marcelo Serrano.