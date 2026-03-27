Postur Eropa Jadi Senjata, Elkan Baggott Siap Dominasi Duel Udara

bali.jpnn.com, JAKARTA - Bek Timnas Indonesia, Elkan Baggott, menegaskan kesiapannya memberikan kontribusi maksimal melalui kualitas kepemimpinan, fisik, dan kemampuan teknis di ajang FIFA Series 2026.

Timnas Indonesia dijadwalkan meladeni perlawanan St Kitts and Nevis pada laga perdana FIFA Series di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Jumat (27/3).

Ini menjadi laga debut Elkan Baggott setelah sekian lama absen membela skuad Garuda di ajang internasional.

Elkan Baggott mengatakan bahwa pengalamannya merumput di Inggris selama beberapa tahun terakhir telah membentuk karakternya, terutama dalam aspek komunikasi dan organisasi permainan.

"Saya cukup vokal dan bisa membantu mengatur pemain di sekitar saya.

Itu adalah aspek yang saya pelajari secara mendalam selama beberapa tahun terakhir," ujar Elkan Baggott dilansir dari Antara.

Pesepak bola yang lahir di Bangkok, Thailand ini mengatakan kehadiran pemain-pemain yang berkarier di Eropa turut meningkatkan postur dan kekuatan fisik tim secara keseluruhan.

“Fisikalitas itu, menurut saya ketika pemain datang dalam dua tahun terakhir, tim secara alami menjadi lebih besar dengan pemain Eropa yang bergabung, tetapi tentu saja saya membawa tinggi badan itu,” kata Elkan Baggott.