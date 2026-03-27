Postur Eropa Jadi Senjata, Elkan Baggott Siap Dominasi Duel Udara

Jumat, 27 Maret 2026 – 06:41 WIB
Bek Timnas Indonesia Elkan Baggott berduel dengan pemain Jepang di Piala Asia 2024 silam. Elkan Baggott siap membantu Timnas Indonesia di ajang FIFA Series 2026 kontra St Kitts and Nevis, Jumat (27/3) di SUGBK, Jakarta. Foto: Instagram @elkanbaggott

bali.jpnn.com, JAKARTA - Bek Timnas Indonesia, Elkan Baggott, menegaskan kesiapannya memberikan kontribusi maksimal melalui kualitas kepemimpinan, fisik, dan kemampuan teknis di ajang FIFA Series 2026.

Timnas Indonesia dijadwalkan meladeni perlawanan St Kitts and Nevis pada laga perdana FIFA Series di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Jumat (27/3).

Ini menjadi laga debut Elkan Baggott setelah sekian lama absen membela skuad Garuda di ajang internasional.

Elkan Baggott mengatakan bahwa pengalamannya merumput di Inggris selama beberapa tahun terakhir telah membentuk karakternya, terutama dalam aspek komunikasi dan organisasi permainan.

"Saya cukup vokal dan bisa membantu mengatur pemain di sekitar saya.

Itu adalah aspek yang saya pelajari secara mendalam selama beberapa tahun terakhir," ujar Elkan Baggott dilansir dari Antara.

Pesepak bola yang lahir di Bangkok, Thailand ini mengatakan kehadiran pemain-pemain yang berkarier di Eropa turut meningkatkan postur dan kekuatan fisik tim secara keseluruhan.

“Fisikalitas itu, menurut saya ketika pemain datang dalam dua tahun terakhir, tim secara alami menjadi lebih besar dengan pemain Eropa yang bergabung, tetapi tentu saja saya membawa tinggi badan itu,” kata Elkan Baggott.

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. PSSI Rilis 24 Pemain Timnas Proyeksi FIFA Series 2026, Bali United Tanpa Wakil - JPNN.com Bali

    PSSI Rilis 24 Pemain Timnas Proyeksi FIFA Series 2026, Bali United Tanpa Wakil

  2. Johnny Jansen Respons Pemanggilan Jens Raven di Skuad Timnas Indonesia - JPNN.com Bali

    Johnny Jansen Respons Pemanggilan Jens Raven di Skuad Timnas Indonesia

  3. Jadwal Super League: Persija vs Dewa United, Borneo FC kontra Persib, Big Match - JPNN.com Bali

    Jadwal Super League: Persija vs Dewa United, Borneo FC kontra Persib, Big Match

    4. Berita Bali United Lainnya

